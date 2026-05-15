На Украине мужчина убил полицейского при проверке документов

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Мужчина на западе Украины напал на полицейских во время проверки документов, один правоохранитель убит, еще один ранен, сообщили в украинской полиции.
"В селе Терловка Летичевской территориальной общины Хмельницкого района во время проверки документов у водителя... было совершено вооруженное нападение на сотрудников полиции. По предварительным данным, в результате инцидента один полицейский погиб, еще один получил телесные повреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале национальной полиции Украины.
В ведомстве отметили, что нападавший скрылся с места происшествия. Полиция объявила о проведении спецоперации по поиску и задержанию злоумышленника.
Полиция не уточняет, чем был вооружен нападавший, но, по данным украинских СМИ, мужчина использовал неустановленное огнестрельное оружие.