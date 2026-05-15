Украина впервые сможет поставлять улиток в Молдавию, заявили в Кишиневе
16:48 15.05.2026
Украина впервые сможет поставлять улиток в Молдавию, заявили в Кишиневе

  • Украина впервые получила возможность поставлять на рынок Молдавии живых улиток.
  • Были согласованы новые ветеринарно-санитарные сертификаты для импорта ряда товаров, включая мясо птицы, корма, шкварки, топленые жиры, живые улитки и икру улиток.
  • Новые договоренности должны упростить работу импортеров и экспортеров и снять часть технических барьеров в торговле между Украиной и Молдавией.
КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Украина впервые получила возможность поставлять на рынок Молдавии живых улиток после согласования новых ветеринарных сертификатов, сообщило в пятницу молдавское национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).
Договоренности были достигнуты в ходе встречи главы ANSA Раду Мустяцэ с руководителем Госпродпотребслужбы Украины Сергеем Ткачуком в Винницкой области. Стороны согласовали пять новых ветеринарно-санитарных сертификатов, которые касаются поставок продукции животного происхождения и кормов.
"Были подписаны новые ветеринарно-санитарные сертификаты для импорта мяса птицы и кормов… Также открывается рынок Республики Молдова для украинских шкварок, топленых жиров, живых улиток и икры улиток", - говорится в сообщении молдавского ведомства.
В ANSA отметили, что стороны также обновили требования к уже существующему товарообороту. Новые документы должны упростить работу импортеров и экспортеров и снять часть технических барьеров в торговле между двумя странами.
Ранее Молдавия временно ограничивала импорт птицеводческой продукции с Украины из-за ветеринарных рисков. Новые договоренности касаются не только птицы, но и специфических товаров, включая продукцию из улиток, которая до сих пор не поставлялась на молдавский рынок.
По данным украинских СМИ, более 87% украинского экспорта улиток приходится на Испанию.
