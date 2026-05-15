Украина впервые сможет поставлять улиток в Молдавию, заявили в Кишиневе

КИШИНЕВ, 15 мая - РИА Новости. Украина впервые получила возможность поставлять на рынок Молдавии живых улиток после согласования новых ветеринарных сертификатов, сообщило в пятницу молдавское национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Договоренности были достигнуты в ходе встречи главы ANSA Раду Мустяцэ с руководителем Госпродпотребслужбы Украины Сергеем Ткачуком в Винницкой области . Стороны согласовали пять новых ветеринарно-санитарных сертификатов, которые касаются поставок продукции животного происхождения и кормов.

"Были подписаны новые ветеринарно-санитарные сертификаты для импорта мяса птицы и кормов… Также открывается рынок Республики Молдова для украинских шкварок, топленых жиров, живых улиток и икры улиток", - говорится в сообщении молдавского ведомства.

В ANSA отметили, что стороны также обновили требования к уже существующему товарообороту. Новые документы должны упростить работу импортеров и экспортеров и снять часть технических барьеров в торговле между двумя странами.

Ранее Молдавия временно ограничивала импорт птицеводческой продукции с Украины из-за ветеринарных рисков. Новые договоренности касаются не только птицы, но и специфических товаров, включая продукцию из улиток, которая до сих пор не поставлялась на молдавский рынок.