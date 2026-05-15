На Западе выступили с признанием после российских ударов возмездия

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Удары возмездия, которые Россия нанесла в последние дни, показали, что система ПВО Украины находится в крайне плачевном состоянии, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
"Многие сейчас обращают внимание на почти полное отсутствие какой-либо видимой системы противовоздушной обороны на территории Украины. В Киеве, конечно, утверждают, что сбили часть дронов, но количество попаданий, их общий масштаб <…> в совокупности свидетельствуют о совсем другом — о массированных российских ударах, которые перегрузили украинскую оборону настолько, что она практически перестала существовать", — отметил он.
По мнению эксперта, все это служит доказательством того, что поставки американских ракет для комплексов ПВО Patriot на Украину сейчас фактически заморожены на неопределенный срок, поскольку Соединенные Штаты после боевых действий с Ираном пытаются восстановить собственные арсеналы.
"При такой ситуации, по сути, говорить о полноценной украинской системе противовоздушной обороны уже не приходится", — заключил аналитик.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило, что на этой неделе российские войска нанесли три удара возмездия по предприятиям ОПК и ТЭК Украины, а также объектам ВСУ. По данным ведомства, среди пораженных целей — военные предприятия, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотников, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации вооруженных формирований и иностранных наемников.
ВСУ практически ежедневно нацеливают беспилотники на гражданские объекты в приграничных и других регионах России. В ответ армия бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.