В Киеве увеличили штат ТЦК на 40 процентов - РИА Новости, 15.05.2026
15:27 15.05.2026
В Киеве увеличили штат ТЦК на 40 процентов

Кравченко: количество групп, занимающихся мобилизацией увеличилось на 40%

© Фото : Одесский горсовет
Сотрудник военкомата . Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние три-четыре месяца количество групп оповещения увеличено на 40%, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Киевского городского военкомата Валерий Кравченко.
  • Увеличение штата связано с требованием усиления мобилизационных мероприятий.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Количество групп оповещения, занимающихся мобилизацией, увеличено в Киеве на 40%, сообщил временно исполняющий обязанности начальника Киевского городского военкомата Валерий Кравченко.
"В последнее время количество групп оповещения увеличено, увеличен штат людей и все это происходит потому, что есть требование усиления мобилизационных мероприятий", - сказал Кравченко на заседании временной следственной комиссии парламента.
Его транслирует в своем YouTube-канале депутат Рады Алексей Гончаренко*.
Кравченко уточнил, что за последние три-четыре месяца количество групп оповещения увеличено на 40%.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

*Внесен в перечень террористов и экстремистов
