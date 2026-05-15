ВСУ потеряли более 2085 военных в зоне действия "Центра" за неделю

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за неделю улучшили положение по переднему краю, что привело у ВСУ к потере свыше 2085 боевиков, 31 боевой бронированной машины, 69 автомобилей и 13 артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.