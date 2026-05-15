ВСУ потеряли более 2085 военных в зоне действия "Центра" за неделю

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Центр" за неделю улучшили положение по переднему краю, что привело у ВСУ к потере свыше 2085 боевиков, 31 боевой бронированной машины, 69 автомобилей и 13 артиллерийских орудий, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, егерской, аэромобильной, воздушно-десантной бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии", - говорится в недельной сводке российского ведомства.
"Всего на данном направлении противник потерял более 2085 военнослужащих, 31 боевую бронированную машину, 69 автомобилей, 13 артиллерийских орудий и семь станций радиоэлектронной борьбы", - добавили в Минобороны РФ.
