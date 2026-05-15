В шести украинских областях частично пропал свет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Одесской и Хмельницкой областях частично пропало электроснабжение.
- Причина — повреждение энергообъектов.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Часть абонентов осталась без электроснабжения в шести областях Украины, сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
"Есть обесточенные потребители в Черниговской, Днепропетровской, Сумской, Харьковской, Одесской и Хмельницкой областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укрэнерго".
В компании уточнили, что это связано с повреждением энергетической инфраструктуры.
Министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль 16 января заявил, что в украинской энергетической сфере действует режим чрезвычайной ситуации. Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко говорил, что свет на Украине могут отключать более чем на 16 часов в сутки.