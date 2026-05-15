"В большой беде". В США раскрыли, какой мощный удар получили от Украины

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США, ввязавшись в конфликт на Украине, ускорили крушение своей империи, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала

"США сталкиваются с равным по силе противником — с Китаем. <…> И последнее, что нужно делать в таких обстоятельствах, это ввязываться в затяжную войну с Ираном, в которой вы не сможете победить. <…> И в то же время мы ввязались в гигантскую неразбериху на Украине, в результате чего не только потратили огромное количество оружия в борьбе с Россией на Украине, но и подтолкнули русских в объятия китайцев", — отметил он.

По мнению профессора, ошибки американского руководства будут иметь для США самые тяжелые последствия.

"Все это лишь показывает, насколько провальной была внешняя политика США на протяжении долгого времени. Все это ведет к закату Американской империи. <…> Все это говорит о том, что мы в большой беде", — заключил эксперт.

В среду глава МИД Сергей Лавров рассказал в интервью RT India, что администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает политику предыдущего главы государства Джо Байдена с разницей лишь в том, что при Трампе с Москвой есть диалог. Лавров подчеркнул, что все санкции, принятые при прошлом американском лидере, остаются в силе.