Рейтинг@Mail.ru
"В большой беде". В США раскрыли, какой мощный удар получили от Украины - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:50 15.05.2026 (обновлено: 04:53 15.05.2026)
"В большой беде". В США раскрыли, какой мощный удар получили от Украины

Профессор Миршаймер: ввязавшись в конфликт на Украине, США нанесли себе вред

© REUTERS / Kevin LamarqueФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Kevin Lamarque
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США, ввязавшись в конфликт на Украине, ускорили крушение своей империи.
  • По мнению профессора, США, поддержав Украину в конфликте с Россией, подтолкнули Москву к сближению с Пекином.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. США, ввязавшись в конфликт на Украине, ускорили крушение своей империи, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.
"США сталкиваются с равным по силе противником — с Китаем. <…> И последнее, что нужно делать в таких обстоятельствах, это ввязываться в затяжную войну с Ираном, в которой вы не сможете победить. <…> И в то же время мы ввязались в гигантскую неразбериху на Украине, в результате чего не только потратили огромное количество оружия в борьбе с Россией на Украине, но и подтолкнули русских в объятия китайцев", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Восстание мертвеца: удавку на шее Зеленского затянул неожиданный персонаж
8 мая, 08:00
По мнению профессора, ошибки американского руководства будут иметь для США самые тяжелые последствия.
"Все это лишь показывает, насколько провальной была внешняя политика США на протяжении долгого времени. Все это ведет к закату Американской империи. <…> Все это говорит о том, что мы в большой беде", — заключил эксперт.
В среду глава МИД Сергей Лавров рассказал в интервью RT India, что администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает политику предыдущего главы государства Джо Байдена с разницей лишь в том, что при Трампе с Москвой есть диалог. Лавров подчеркнул, что все санкции, принятые при прошлом американском лидере, остаются в силе.
В феврале Трамп заявил о желании предоставить России санкционное послабление и как можно быстрее завершить конфликт на Украине.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
Москва протянула Вашингтону руку помощи
30 апреля, 13:31
 
В миреСШАУкраинаРоссияДональд ТрампСергей ЛавровДжон МиршаймерЧикагский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала