Рейтинг@Mail.ru
"Крайне мало шансов": в США раскрыли правду о состоянии Украины - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:00 15.05.2026
"Крайне мало шансов": в США раскрыли правду о состоянии Украины

Экс-директор ЦРУ Биб: украинская ПВО практически выведена из строя Россией

© REUTERS / Anna VoitenkoВоздушная тревога в Киеве
Воздушная тревога в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© REUTERS / Anna Voitenko
Воздушная тревога в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб заявил, что украинская система ПВО фактически уничтожена.
  • По мнению эксперта, у Украины крайне мало шансов получить систему ПВО от США или Европы в ближайшее время, что создает окно возможностей для России.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В течение ближайших месяцев в зоне спецоперации для России будет открыто окно возможностей из-за фактического уничтожения украинской системы ПВО, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в интервью профессору Гленну Диесену, размещенному на его YouTube-канале.
«
"Сейчас мы наблюдаем очень опасную ситуацию, поскольку у украинцев нет системы ПВО, способной эффективно предотвращать массированные авиаудары со стороны россиян. И у них крайне мало шансов получить ее от США или Европы в ближайшее время. Таким образом, в течение, вероятно, многих последующих месяцев будет оставаться окно возможностей, когда украинская система ПВО будет практически отсутствовать, и русские смогут ударить и нанести огромный ущерб территории Украины", — признал эксперт.
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"Может уничтожить всех!" В США запаниковали из-за произошедшего с Россией
01:34
Биб отдельно подчеркнул, что проводимые в таких условиях военные провокации со стороны Киева повлекут за собой ответ России таких масштабов, которых в этом конфликте еще не видели.
На прошлой неделе журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного дипломата сообщал, что американские чиновники полагают, что Украина не продержится и двух дней без внешней международной помощи. При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают едва ли воодушевляющие сигналы для Киева.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
"Угрюмый бойкот": на Западе резко высказались о борьбе с Россией
00:24
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевРоссияСШАДональд ТрампЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала