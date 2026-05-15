"Крайне мало шансов": в США раскрыли правду о состоянии Украины

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. В течение ближайших месяцев в зоне спецоперации для России будет открыто окно возможностей из-за фактического уничтожения украинской системы ПВО, заявил бывший директор ЦРУ по анализу России Джордж Биб в интервью профессору Гленну Диесену, размещенному на его YouTube-канале.
"Сейчас мы наблюдаем очень опасную ситуацию, поскольку у украинцев нет системы ПВО, способной эффективно предотвращать массированные авиаудары со стороны россиян. И у них крайне мало шансов получить ее от США или Европы в ближайшее время. Таким образом, в течение, вероятно, многих последующих месяцев будет оставаться окно возможностей, когда украинская система ПВО будет практически отсутствовать, и русские смогут ударить и нанести огромный ущерб территории Украины", — признал эксперт.
На прошлой неделе журнал Foreign Policy со ссылкой на неназванного дипломата сообщал, что американские чиновники полагают, что Украина не продержится и двух дней без внешней международной помощи. При этом указывается, что представители администрации Дональда Трампа посылают едва ли воодушевляющие сигналы для Киева.