В Европарламенте оценили перспективы вступления Украины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Начало переговоров о членстве Украины в ЕС не приведет к ее быстрому присоединению, привилегированного пути у Киева нет, процесс займет много лет, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Переговоры могут быть начаты, однако действительно важно то, какова вероятность того, что Украина когда-либо станет членом ЕС. Похоже, уже очевидно, что больше не существует перспектив какого-либо привилегированного отношения к Украине. Как и все остальные страны-кандидаты, Украина должна будет пройти весь процесс и выполнить все Копенгагенские критерии", - сказал собеседник агентства.