В Европарламенте оценили перспективы вступления Украины в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 15 мая - РИА Новости. Начало переговоров о членстве Украины в ЕС не приведет к ее быстрому присоединению, привилегированного пути у Киева нет, процесс займет много лет, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.