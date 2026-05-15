Рейтинг@Mail.ru
"Не только "Искандеры". На Западе испугались ответа России на эскалацию - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:20 15.05.2026 (обновлено: 03:59 15.05.2026)
"Не только "Искандеры". На Западе испугались ответа России на эскалацию

Аналитик Риттер: Запад в конфликте на Украине провоцирует Россию на мощный удар

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания ракетного комплекса "Сармат"
Испытания ракетного комплекса Сармат - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания ракетного комплекса "Сармат". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Скотт Риттер, военный аналитик и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке, заявил, что европейские союзники Киева, повышая градус эскалации в конфликте на Украине, провоцируют Россию на сокрушительный ответ.
  • По мнению Риттера, европейские лидеры угрожают России, не располагая необходимыми ресурсами для реализации своих угроз, и вся Европа слаба в военном плане.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Европейские союзники Киева, постоянно повышая градус эскалации в конфликте на Украине, провоцируют Россию на сокрушительный ответ, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Европа продолжает повышать ставки в конфликте на Украине. <…> Это не может продолжаться бесконечно, <…> и в конце концов Россия будет вынуждена решительно действовать. <…> Европе могут не дать возможности ответить на эскалацию своей эскалацией. <…> Вполне вероятно, мы сможем увидеть, что у России есть не только ракеты "Искандер". И для Украины это будет абсолютно разрушительно", — отметил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Дело идет к завершению: европейцы выстроились в очередь к Путину
Вчера, 08:00
По мнению Риттера, европейские лидеры угрожают России, не располагая необходимыми ресурсами для реализации своих угроз.
"Пока Россия становится сильнее, Европа слабеет. <…> Вся Европа слаба. У них вообще нет военного потенциала. Сила, которую они демонстрируют, держится лишь на предположении, что Америка их прикроет", — подчеркнул эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
О чем с ними договариваться? Европа ответит России за все
13 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЕвропаУкраинаСкотт РиттерНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала