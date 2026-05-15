МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Европейские союзники Киева, постоянно повышая градус эскалации в конфликте на Украине, провоцируют Россию на сокрушительный ответ, заявил военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала.
"Европа продолжает повышать ставки в конфликте на Украине. <…> Это не может продолжаться бесконечно, <…> и в конце концов Россия будет вынуждена решительно действовать. <…> Европе могут не дать возможности ответить на эскалацию своей эскалацией. <…> Вполне вероятно, мы сможем увидеть, что у России есть не только ракеты "Искандер". И для Украины это будет абсолютно разрушительно", — отметил он.
По мнению Риттера, европейские лидеры угрожают России, не располагая необходимыми ресурсами для реализации своих угроз.
"Пока Россия становится сильнее, Европа слабеет. <…> Вся Европа слаба. У них вообще нет военного потенциала. Сила, которую они демонстрируют, держится лишь на предположении, что Америка их прикроет", — подчеркнул эксперт.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это сдерживанием агрессии. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе. В МИД заявляли об открытости к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.