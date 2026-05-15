МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Виктор Жданов. Потери, дезертирство и провал мобилизации оставляют киевским властям все меньше выбора. Теперь на Банковой решили централизованно вербовать наемников со всего мира. О грядущих изменениях по ту сторону линии боевого соприкосновения — в материале РИА Новости.

Безрадостная перспектива

Единый центр по привлечению иностранцев предложил создать глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*. Задач много — от поиска и отбора до транспортировки и подготовки. Переводчиков уже ищут. Проект в Минобороны подготовят к концу мая.

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Кирилл Буданов*

"Наш комплексный план по решению проблем с СЗЧ (самовольное оставление части. — Прим. ред.) и мобилизацией включает определенные решения, как сделать так, чтобы на Украине было больше иностранцев", — сообщил глава военного ведомства Михаил Федоров.

Примечательна непоследовательность Киева. В конце 2025-го там решили распустить все четыре иностранных легиона ВСУ (три боевых и один учебный). Боевикам-добровольцам из других стран предложили службу в штурмовых подразделениях наравне с украинцами. Это понравилось далеко не всем, и многие тут же разорвали контракт.

"Это был шок", — возмущался наемник из Данни с позывным Викинг. После трех лет службы киевскому режиму ему приказали срочно собраться и отправится в Кривой Рог. Вскоре он оказался в тесной казарме без воды и интернета. Подготовкой личного состава никто больше не занимался. Все это вскоре совсем деморализовало боевиков.

Смерть на экспорт

Нынешняя идея Банковой тоже широкой поддержки не снискала. Украинские СМИ не раз критиковали иностранцев в ВСУ. И сейчас близкие к военным кругам так называемые волонтеры крайне недовольны.

© AP Photo / Roman Chop Украинский военнослужащий

"Они едут не воевать, а за деньгами. <…> Не от хорошей жизни расформировали легионы. Были причины", — отмечает Роман Доник. И приводит в пример колумбийцев. Якобы "хорошие и мотивированные бойцы" закончились почти сразу. Теперь на боевые задания иностранные солдаты идти отказываются, предпочитая оставаться в тренировочных лагерях. Вдобавок постоянно ходят в самоволку и в любой момент готовы уехать на родину.

Глава "Киевской школы экономики" Тимофей Милованов сообщил, что в боевых действиях на стороне ВСУ участвуют семь тысяч граждан Колумбии — больше, чем из любой другой страны. Колумбийского президента Густаво Петро это совсем не обрадовало.

"Мы не хотим экспортировать смерть", — написал он в ответ на пост Милованова. В марте Богота официально запретила наемничество. По данным Министерства иностранных дел страны, на Украине погибли по меньшей мере 300 колумбийцев. На самом деле — гораздо больше, отмечает издание El Pais, ссылаясь на семьи наемников. Многие до сих пор числятся пропавшими без вести.

© AP Photo / Jose Luis Magana Президент Колумбии Густаво Петро

Банальность лжи

За плечами среднестатистического наемника из Колумбии, как правило, служба в армии и опыт борьбы с антиправительственными силами от банд наркосиндикатов до левых партизан. Выйдя в отставку, 40-45-летние ветераны могут рассчитывать лишь на скромную пенсию, вписаться в рынок труда на родине им непросто. И тут Киев предлагает вроде бы привычное дело, обещая до семи тысяч долларов в месяц и пособие родным в случае гибели — 350 тысяч. Однако на практике все совсем не так.

Часто заманивают обманом. Изданию El Pais бывший военнослужащий ВМС Колумбии, которому предложили почти 700 тысяч долларов за службу в ВСУ, рассказал, что получил он меньше четырех тысяч.

"Нас хотят здорово надуть. За пределами Колумбии я не могу ничего сделать. Но когда вернусь, я не буду молчать. Не хочу, чтобы люди попали в ту же ловушку. Нужно уезжать. Тут мясорубка", — признался "солдат удачи".

© AP Photo / Ferley Ospina Военный подает сигнал машине скорой помощи в Колумбии

По его словам, некоторые колумбийцы занимаются рекламой наемничества в медиа, сидя в украинских тылах. А тот, кто рискнет раскрыть правду, рискует получить пулю от своих же.

Семьи погибших также обмануты. Муж колумбийки Марты Сармьенто официально пропал без вести, несмотря на свидетельства его сослуживца и публикации в соцсетях. Отправившись на Украину, она потратила около четырех тысяч долларов, чтобы добиться справедливости, но тщетно. Ей объяснили, что тело супруга колумбийка, вероятно, никогда не получит, свидетельство о смерти для положенных выплат выдавать отказались.

"Это бойня для иностранных наемников. Через десять лет никто не вспомнит о моем отце. Те, кто уходят, становятся цифрами в статистике смертей, номерами на мемориальных досках, без памятника на могиле. Я думаю: зачем все это?" — объяснял испанским журналистам Алехандро, сын Хосе Элкин Вальдеса, еще одного погибшего на Украине колумбийца.

© AP Photo / Bernat Armangue Украинские военнослужащие совместно с иностранными наемниками ведут огонь из минометов в Харьковской области

На стороне ВСУ сражаются не только выходцы из Латинской Америки. Немало и европейцев из Польши, Великобритании, Франции и скандинавских стран. Наемник из Нидерландов Хендрик в интервью De Telegraaf заявил, что руководители киевского режима — "коррумпированные бандиты", а в украинской армии чтят нацистов.

"Я больше не хочу иметь ничего общего со всем этим. И я был не единственным. Несколько других иностранцев также ушли: они видели отряды, где каждое утро встречали нацистским приветствием", — рассказал он.

По его словам, к иностранцам относятся так же жестко, как и к украинцам. Однажды его пытались загнать на передовую под дулом пистолета. При этом колумбийцы, отмечает Хендрик, предоставляют собой "государство в государстве". Часть тех, с кем пересекался наемник, имели отношение к наркокартелям и не стеснялись демонстрировать фото пыток, которые устраивали на родине.

Вероятно, новая инициатива Киева приведет только к еще большей откровенности шокированных украинскими реалиями иностранцев со всего мира.