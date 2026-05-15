Рейтинг@Mail.ru
В Запорожье назвали удар ВСУ по работникам ЗАЭС тактикой террористов - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:00 15.05.2026
В Запорожье назвали удар ВСУ по работникам ЗАЭС тактикой террористов

Депутат Карчаа назвал удар ВСУ по сотрудникам ЗАЭС тактикой террористов

© РИА НовостиВид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости
Вид на здания энергоблоков Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Удар ВСУ по сотрудникам Запорожской АЭС назван тактикой террористов, заявил советник главы Крыма Ренат Карчаа.
  • По его словам, атаки на ЗАЭС не решают военно-тактических задач и направлены на создание социально-психологической турбулентности и протестов среди населения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Удар ВСУ по сотрудникам Запорожской АЭС является тактикой террористов, заявил РИА Новости депутат заксобрания Запорожской области, советник главы Крыма Ренат Карчаа.
«
"Это террористическая тактика и терроризм в чистом виде. Атаки на Запорожскую АЭС не решают ни одной военно-тактической задачи. С точки зрения военной тактики – это полный абсурд, бить по гражданским объектам и мирным гражданам", - сказал Карчаа.
По его словам, ВСУ преследуют цель не просто запугать население города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и сотрудников станции, но и добиться социально-психологической турбулентности в социальной среде и вызвать протесты населения.
«
"В условиях, когда не удается достичь успеха по поле боя, ВСУ решили сосредоточить свои усилия на ударах по гражданской инфраструктуре", - подчеркнул Карчаа.
Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака, по данным пресс-службы станции, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.
Запорожская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
На ЗАЭС рассказали о состоянии пострадавших сотрудников
14 мая, 22:17
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьРеспублика КрымЭнергодарВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала