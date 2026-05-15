В Запорожье назвали удар ВСУ по работникам ЗАЭС тактикой террористов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Удар ВСУ по сотрудникам Запорожской АЭС назван тактикой террористов, заявил советник главы Крыма Ренат Карчаа.
- По его словам, атаки на ЗАЭС не решают военно-тактических задач и направлены на создание социально-психологической турбулентности и протестов среди населения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая – РИА Новости. Удар ВСУ по сотрудникам Запорожской АЭС является тактикой террористов, заявил РИА Новости депутат заксобрания Запорожской области, советник главы Крыма Ренат Карчаа.
"Это террористическая тактика и терроризм в чистом виде. Атаки на Запорожскую АЭС не решают ни одной военно-тактической задачи. С точки зрения военной тактики – это полный абсурд, бить по гражданским объектам и мирным гражданам", - сказал Карчаа.
По его словам, ВСУ преследуют цель не просто запугать население города-спутника Запорожской АЭС Энергодара и сотрудников станции, но и добиться социально-психологической турбулентности в социальной среде и вызвать протесты населения.
"В условиях, когда не удается достичь успеха по поле боя, ВСУ решили сосредоточить свои усилия на ударах по гражданской инфраструктуре", - подчеркнул Карчаа.
Ранее в четверг сообщалось, что два сотрудника Запорожской АЭС ранены в результате атаки беспилотников ВСУ по прилегающей к атомной станции территории. Атака, по данным пресс-службы станции, носила множественный характер, что затрудняло оперативную эвакуацию пострадавших.