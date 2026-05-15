Euroclear имеет право оспорить решение суда, заявили в Банке России

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Решение Арбитражного суда Москвы еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, сообщили в пресс-службе Банка России.
Арбитражный суд Москвы ранее в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank.
"Нужно иметь в виду, что итоговый текст решения не изготовлен, решение еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, подав апелляционную жалобу. Говорить о том, каким образом будет исполняться решение суда, преждевременно, так как оно еще не вступило в силу", - говорится в сообщении.
