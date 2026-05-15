Euroclear имеет право оспорить решение суда, заявили в Банке России - РИА Новости, 15.05.2026
19:49 15.05.2026
Euroclear имеет право оспорить решение суда, заявили в Банке России

© РИА Новости / Максим Блинов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank по иску Банка России.
  • Euroclear имеет право оспорить решение суда, так как оно еще не вступило в силу.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Решение Арбитражного суда Москвы еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, сообщили в пресс-службе Банка России.
Арбитражный суд Москвы ранее в пятницу по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей по текущему курсу) с бельгийского Euroclear Bank.
"Нужно иметь в виду, что итоговый текст решения не изготовлен, решение еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, подав апелляционную жалобу. Говорить о том, каким образом будет исполняться решение суда, преждевременно, так как оно еще не вступило в силу", - говорится в сообщении.
МоскваEuroclearЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Арбитражный суд г. Москвы
 
 
