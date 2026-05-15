ЦБ удовлетворен решением суда о незаконности действий Euroclear

19:42 15.05.2026 (обновлено: 20:27 15.05.2026)
ЦБ удовлетворен решением суда о взыскании с Euroclear 200 миллиардов евро

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦБ России удовлетворен решением суда о незаконности действий депозитария Euroclear.
  • Арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. ЦБ РФ удовлетворен решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России, сообщил регулятор.
Ранее в пятницу арбитражный суд Москвы по иску Банка России взыскал 200 миллиардов евро (около 17,3 триллиона рублей) с бельгийского Euroclear Bank.
"Мы удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России", - говорится в сообщении.
Банк России 12 декабря прошлого года подал иск в Арбитражный суд Москвы к европейскому депозитарию Euroclear из-за попыток ЕС украсть российские замороженные активы. Регулятор попросил о проведении заседания суда в закрытом режиме. Как поясняла глава регулятора Эльвира Набиуллина, это нужно, поскольку в ходе процесса будет представляться информация, которая составляет банковскую тайну.
Сумма иска на момент подачи составляла колоссальные 18,2 триллиона рублей - это стоимость самих резервов, а также упущенная выгода ЦБ. Глава ЦБ не стала говорить, как в случае положительного решения суда будет возмещаться ущерб. При этом Набиуллина отмечала, что регулятор думает над возможностью идти в международные суды с последующим приведением в исполнение их актов в других государствах.
Евросоюз 12 декабря прошлого года принял решение о бессрочной заморозке российских госактивов в странах сообщества. Условием их разморозки названы прекращение конфликта на Украине и компенсация ущерба.
При этом на декабрьском саммите в Брюсселе лидеры ЕС не смогли утвердить решение об использовании активов России для кредитования Украины на ближайшие два года - Бельгия, выступавшая против, перетянула на свою сторону ряд других государств, и инициатива была заблокирована.
