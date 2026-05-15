Участники беспорядков в Триполи подожгли офис премьера Ливии

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Участники беспорядков, вспыхнувших в Триполи после футбольного матча, подожгли офис премьер-министра Ливии, передает агентство Синьхуа.
Акции начались из-за отказа судьи назначить пенальти. Тогда разгневанные болельщики выбежали на поле, и ситуация быстро обострилась. При этом сгорели несколько автомобилей, припаркованных рядом со стадионом.
Как сообщается, ливийские военные применили боевые патроны для разгона толпы. Столкновения привели к гибели одного солдата, еще семеро получили ранения при перестрелке.
Беспорядки распространились на несколько районов столицы, их участники подожгли здание канцелярии премьера.