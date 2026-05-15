Рейтинг@Mail.ru
Трамп прокомментировал фото с Рубио в костюме, как у Мадуро - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:33 15.05.2026
Трамп прокомментировал фото с Рубио в костюме, как у Мадуро

Трамп: Рубио хорошо смотрелся в костюме, похожем на одежду Мадуро

© AP Photo / Jacquelyn MartinГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рубио хорошо выглядел в спортивном костюме той же модели, что была на Мадуро в момент похищения, заявил Трамп.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио хорошо смотрелся в спортивном костюме той же модели, которая была на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро в момент его похищения.
Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг 13 мая перед вылетом американской делегации в Пекин опубликовал фотографию Рубио в сером спортивном костюме Nike на борту самолета.
© Фото : соцсетиМарко Рубио и Николас Мадуро
Марко Рубио и Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© Фото : соцсети
Марко Рубио и Николас Мадуро
"Я думаю, он (Рубио - ред.) очень хорошо выглядел в этом спортивном костюме. Не знаю, поступил бы я сам так, но я подумал, что он выглядит очень хорошо", - сказал Трамп в пятницу журналистам в ответ на просьбу прокомментировать костюм Рубио.
Запись его общения с прессой на борту самолета по пути из Пекина опубликовал Белый дом.
В начале января после того, как была проведена операция США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги, президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию Мадуро на борту американского корабля. Глава Венесуэлы был одет в серый спортивный костюм и черную маску.
Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
Мадуро перевели в камеру с 18 заключенными
14 мая, 15:43
 
В миреСШАВенесуэлаПекинМарко РубиоДональд ТрампНиколас Мадуро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала