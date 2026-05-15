Трамп прокомментировал фото с Рубио в костюме, как у Мадуро

- Рубио хорошо выглядел в спортивном костюме той же модели, что была на Мадуро в момент похищения, заявил Трамп.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что госсекретарь Марко Рубио хорошо смотрелся в спортивном костюме той же модели, которая была на президенте Венесуэлы Николасе Мадуро в момент его похищения.
© Фото : соцсетиМарко Рубио и Николас Мадуро
"Я думаю, он (Рубио - ред.) очень хорошо выглядел в этом спортивном костюме. Не знаю, поступил бы я сам так, но я подумал, что он выглядит очень хорошо", - сказал Трамп в пятницу журналистам в ответ на просьбу прокомментировать костюм Рубио.
Запись его общения с прессой на борту самолета по пути из Пекина опубликовал Белый дом.
В начале января после того, как была проведена операция США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и его супруги, президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию Мадуро на борту американского корабля. Глава Венесуэлы был одет в серый спортивный костюм и черную маску.
