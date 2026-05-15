Трамп заявил, что Куба находится в упадке

15:30 15.05.2026
Трамп заявил, что Куба переживает упадок и нуждается в помощи

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба переживает упадок и нуждается в помощи, добавив, что Вашингтону предстоит многое обсудить по этой теме.
Накануне директор ЦРУ Джон Рэтклифф посетил Гавану во главе американской делегации и провел встречу с представителями МВД Кубы. Кубинские власти отметили, что встреча состоялась "в контексте, характеризующемся сложностью двусторонних отношений", и была направлена на содействие политическому диалогу.
"Им (Кубе - ред.) нужна помощь, и вы говорите об угасающей стране. Это действительно нация в упадке, так что мы посмотрим - нам есть много что обсудить по Кубе, но, возможно, не сегодня", - сказал Трамп журналистам, возвращаясь из Китая.
Трамп на прошлой неделе заявлял, что Штаты "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. Позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.
Президент США 29 января подписал указ, позволяющий вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил чрезвычайное положение в связи с якобы имеющейся кубинской угрозой нацбезопасности США. Эта мера усугубила дефицит топлива на острове, сказалась на выработке электроэнергии, транспорте, производстве продуктов питания, здравоохранении и образовании.
