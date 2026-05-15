Трамп заявил, что Куба находится в упадке

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Куба переживает упадок и нуждается в помощи, добавив, что Вашингтону предстоит многое обсудить по этой теме.

Трамп на прошлой неделе заявлял, что Штаты "займутся" Кубой, не уточнив при этом подробности своих планов. Позднее телеканал CNN сообщал, что американские военные с февраля значительно увеличили число разведывательных полетов у побережья острова.