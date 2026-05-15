Трамп заявил, что расследование удара по иранской школе продолжается - РИА Новости, 15.05.2026
15:18 15.05.2026
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что удар по школе для девочек в Иране по-прежнему расследуется.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В первый же день конфликта с США и Израилем под удар попала школа для девочек в округе Минаб на юге Ирана. Официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани сообщила РИА Новости, что в ходе удара погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников школы.
"Этот случай сейчас расследуется", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета по завершении своего трехдневного визита в Пекин
Американский лидер отметил, что это не единственное расследование, связанное с жертвами среди гражданских, которе проводится на данный момент.
"Есть еще несколько дел, которые сейчас расследуются, и этот случай тоже", - заявил он.
