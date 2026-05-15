Трамп не стал раскрывать подробности общения с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает связь с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но отказался сообщить подробности.

Запись общения президента США с прессой на борту самолета по пути из Пекина опубликовал Белый дом.

"Неважно. Я не буду рассказывать вам об этом", - продолжил американский лидер в ответ на вопрос, какое именно общение происходит между ними.

Вместе с тем Трамп оговорился, что последнее время со стороны Ким Чен Ына "было тихо".

Президент в очередной раз повторил, что у них - "прекрасные отношения", и отметил, что Ким Чен Ын "уважительно относился" к США.

В октябре 2025 года в преддверии визита в Южную Корею Трамп выражал желание встретиться с Ким Чен Ыном и возобновить личную дипломатию, которая ранее привела к трем встречам между ними: в Сингапуре в июне 2018 года, в Ханое в феврале 2019 года и в деревне Пханмунджом на межкорейской границе в июне 2019 года. Однако встреча в прошлом году не состоялась. По словам американского президента, они не смогли состыковать расписание.

Какое-то время, когда их отношения активизировались, лидеры обменивались письмами. Трамп не разглашал содержание посланий своего коллеги, но называл их "прекрасными".