Трамп не стал раскрывать подробности общения с Ким Чен Ыном

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает связь с лидером КНДР Ким Чен Ыном, но отказался сообщить подробности.
"Да", - ответил Трамп на вопрос журналиста, сохраняет ли он какое-либо общение с Ким Чен Ыном.
"Неважно. Я не буду рассказывать вам об этом", - продолжил американский лидер в ответ на вопрос, какое именно общение происходит между ними.
Вместе с тем Трамп оговорился, что последнее время со стороны Ким Чен Ына "было тихо".
Президент в очередной раз повторил, что у них - "прекрасные отношения", и отметил, что Ким Чен Ын "уважительно относился" к США.
В октябре 2025 года в преддверии визита в Южную Корею Трамп выражал желание встретиться с Ким Чен Ыном и возобновить личную дипломатию, которая ранее привела к трем встречам между ними: в Сингапуре в июне 2018 года, в Ханое в феврале 2019 года и в деревне Пханмунджом на межкорейской границе в июне 2019 года. Однако встреча в прошлом году не состоялась. По словам американского президента, они не смогли состыковать расписание.
Какое-то время, когда их отношения активизировались, лидеры обменивались письмами. Трамп не разглашал содержание посланий своего коллеги, но называл их "прекрасными".
Со своей стороны, Ким Чен Ын ранее заявлял о готовности к диалогу с Трампом, но только при условии отказа Вашингтона от требований денуклеаризации КНДР, подчеркнув при этом, что лично у него "хорошая память" о нынешнем президенте США.
