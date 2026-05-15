Если Иран не передаст запасы урана, США сами придут за ним, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что если Иран не передаст запасы обогащенного урана США, то американцы сами придут за ним.
"В нужный момент мы либо войдем туда (за ураном – ред.), либо получим его. Думаю, мы, вероятно, его получим. Но если мы его не получим, то мы зайдем", - сказал он журналистам.
Запись его общения с прессой на борту самолета по пути из Пекина опубликовал Белый дом.
Трамп выразил уверенность, что в случае проведения такой операции она не будет сложной.
"Думаю, они будут полностью разбиты, и мы ничем не будем рисковать. У нас есть оборудование, чтобы достать его (уран – ред.)", - сказал он.
Ранее Трамп заявлял, что рано или поздно Соединенные Штаты заберут из Ирана запасы обогащенного урана.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых