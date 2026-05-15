Трамп заявил, что его устроит приостановка ИРИ обогащения урана на 20 лет

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет, однако для этого Вашингтону нужны реальные гарантии соблюдения такой договоренности Тегераном.
"Двадцати лет достаточно, но уровень гарантий с их стороны… это должны быть реальные 20 лет", — сказал Трамп журналистам.