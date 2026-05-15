Трамп заявил, что его устроит приостановка ИРИ обогащения урана на 20 лет

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что его устроила бы приостановка Ираном обогащения урана на 20 лет, однако для этого Вашингтону нужны реальные гарантии соблюдения такой договоренности Тегераном.