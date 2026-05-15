Трамп назвал последнее предложение Ирана по урегулированию неприемлемым

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что счел неприемлемым последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта с Вашингтоном из-за позиции Тегерана по ядерной программе.
"Я смотрю на него (предложение - ред.), и, если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю его... Если у них (иранских властей - ред.) есть что-либо ядерное в любой форме, я не читаю остальные 40 страниц", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия.