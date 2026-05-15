Трамп назвал последнее предложение Ирана по урегулированию неприемлемым
13:57 15.05.2026 (обновлено: 14:27 15.05.2026)
Трамп назвал последнее предложение Ирана по урегулированию неприемлемым

Трамп: последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта с США неприемлемо

© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что счел неприемлемым последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта.
  • Он подчеркнул, что если у иранских властей есть что-либо ядерное, он не будет рассматривать остальные детали предложения.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что счел неприемлемым последнее предложение Ирана по урегулированию конфликта с Вашингтоном из-за позиции Тегерана по ядерной программе.
"Я смотрю на него (предложение - ред.), и, если мне не нравится первое предложение, я просто выбрасываю его... Если у них (иранских властей - ред.) есть что-либо ядерное в любой форме, я не читаю остальные 40 страниц", - сказал Трамп журналистам.
Американский лидер ранее неоднократно заявлял, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
МИД Китая призвал Иран и США найти способ урегулирования конфликта
