11:26 15.05.2026
СМИ: Трампу пришлось отказаться от личного телефона во время визита в КНР

© AP Photo / Alex Brandon — Президент США Дональд Трамп
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трампу пришлось отказаться от использования своего мобильного телефона во время визита в Китай, пишет New York Post.
  • Представители делегации американского лидера, сопровождающие его в Пекине, не взяли в поездку личные электронные устройства, опасаясь слежки.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу пришлось отказаться от использования своего мобильного телефона в ходе поездки в Китай, сообщает газета New York Post со ссылкой на чиновника Белого дома.
По данным телеканала Fox News, многие представители делегации американского лидера, сопровождающие его в Пекине, не взяли в поездку личные электронные устройства, опасаясь слежки.
"Президенту… сказали не использовать личные устройства, чтобы защитить данные", - пишет газета.
Издание уточняет, что сотрудники американской администрации использовали временные телефоны и электронные адреса в ходе визита, опасаясь возможных взломов.
Газета обращает внимание, что Трамп любит пользоваться телефоном для звонков друзьям, общения с журналистами и публикации мемов, однако в ходе его поездки в Китай новых постов в аккаунте американского лидера в соцсети Truth Social появлялось мало, и их, вероятно, публиковали сотрудники Белого дома.
В пятницу Трамп завершил трехдневный визит в Пекин. Перед отлетом американский президент, вопреки устоявшейся практике, не стал общаться с журналистами.
