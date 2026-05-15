СМИ: Трампу пришлось отказаться от личного телефона во время визита в КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трампу пришлось отказаться от использования своего мобильного телефона во время визита в Китай, пишет New York Post.
- Представители делегации американского лидера, сопровождающие его в Пекине, не взяли в поездку личные электронные устройства, опасаясь слежки.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу пришлось отказаться от использования своего мобильного телефона в ходе поездки в Китай, сообщает газета New York Post со ссылкой на чиновника Белого дома.
По данным телеканала Fox News, многие представители делегации американского лидера, сопровождающие его в Пекине, не взяли в поездку личные электронные устройства, опасаясь слежки.
"Президенту… сказали не использовать личные устройства, чтобы защитить данные", - пишет газета.
Издание уточняет, что сотрудники американской администрации использовали временные телефоны и электронные адреса в ходе визита, опасаясь возможных взломов.
В пятницу Трамп завершил трехдневный визит в Пекин. Перед отлетом американский президент, вопреки устоявшейся практике, не стал общаться с журналистами.