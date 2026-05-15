"Отсчет начался". СМИ раскрыли, на что решился Трамп в отношении Зеленского - РИА Новости, 15.05.2026
11:19 15.05.2026 (обновлено: 17:37 15.05.2026)
"Отсчет начался". СМИ раскрыли, на что решился Трамп в отношении Зеленского

SC: Трамп послал Зеленскому сигнал арестом Ермака и интервью Мендель

© REUTERS / Remo Casilli
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Арест Андрея Ермака и интервью Юлии Мендель стали посланием президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому, пишет Strategic Culture.
  • В публикации отмечается, что контролируемое распространение важной информации может послужить основой для потенциальных изменений в руководстве Украины.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Арест Андрея Ермака и интервью Юлии Мендель стало посланием президента США Дональда Трампа Владимиру Зеленскому, пишет Strategic Culture.

Заявления Мендель появились на фоне растущего давления со стороны Соединенных Штатов на Киев.
"Гипотеза о том, что эти разоблачения могут представлять собой политический сигнал, не кажется безосновательной", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что контролируемое распространение важной информации может послужить основой для потенциальных изменений в руководстве страны или ее стратегии.

"Для Зеленского обратный отсчет приближается — или, возможно, он уже начался", — пишет SC.

Мендель в понедельник дала интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, в котором сделала несколько резонансных заявлений. Она утверждала, что людей отправляют на фронт в ответ на критику Зеленского. По ее словам, глава киевского режима говорил о необходимости пропаганды, сравнимой с той, что использовал министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Она также назвала его диктатором, стремящимся удержать власть на Украине.

Накануне Ермака взяли под стражу в рамках дела НАБУ и САП о легализации более 460 миллионов гривен при строительстве элитного жилья в Киевской области.
