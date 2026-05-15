Трамп поднялся на борт самолета, завершая визит в Пекин
09:35 15.05.2026 (обновлено: 10:23 15.05.2026)
Трамп поднялся на борт самолета, завершая визит в Пекин

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп покидает Пекин после трехдневного визита. 15 мая 2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп завершил трехдневный визит в Пекин и поднялся на борт президентского самолета.
  • У трапа его провожал глава МИД КНР Ван И, при этом президент США не стал общаться с журналистами перед отлетом.
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поднялся на борт своего президентского самолета, завершая трехдневный визит в Пекин, трансляцию вел телеканал Fox News.
Поднявшись по трапу, американский лидер обернулся, помахал рукой и произнес несколько слов, однако из-за шума самолета их не удалось разобрать.
У трапа хозяина Белого дома провожал глава МИД КНР Ван И.
Перед отлетом Трамп, вопреки устоявшейся практике, не стал общаться с журналистами.
