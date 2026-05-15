Трамп пригрозил повторить бомбардировки иранских ядерных объектов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повторить бомбардировки иранских ядерных объектов.
- Он добавил, что за ядерными объектами Ирана, которые подверглись бомбардировкам, тщательно наблюдают американцы.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повторить бомбардировки иранских ядерных объектов, чтобы сделать абсолютно невозможным доступ к урану.
Иран не отпустит Трампа
14 мая, 08:00
В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). США для заключения сделки с Ираном требуют передачу ядерных материалов и отказ от амбиций по созданию ядерного оружие, наличие которых Тегеран отвергал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.