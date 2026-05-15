Трамп пригрозил повторить бомбардировки иранских ядерных объектов
05:17 15.05.2026
Трамп пригрозил повторить бомбардировки иранских ядерных объектов

Трамп: США могут повторить удары по иранским ядерным объектам

© AP Photo / Vahid Salemi — Дым на месте удара по Тегерану
Дым на месте удара по Тегерану. Архивное фото
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повторить бомбардировки иранских ядерных объектов.
  • Он добавил, что за ядерными объектами Ирана, которые подверглись бомбардировкам, тщательно наблюдают американцы.
ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут повторить бомбардировки иранских ядерных объектов, чтобы сделать абсолютно невозможным доступ к урану.
«
"Я сказал им (иранской стороне - ред.): если они отправят туда войска, чтобы попытаться это сделать (вывезти уран - ред.), или если мы увидим, что кто-то пытается это сделать, мы просто сбросим туда пару бомб, и на этом все закончится", - сказал Трамп во время интервью с Fox News.
Трамп добавил, что США круглосуточно следят за ядерными объектами Ирана, которые подверглись американским бомбардировкам.
В июне 2025 года США нанесли удары по иранским ядерным объектам в рамках операции "Полуночный молот" (Midnight Hammer). США для заключения сделки с Ираном требуют передачу ядерных материалов и отказ от амбиций по созданию ядерного оружие, наличие которых Тегеран отвергал.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.
