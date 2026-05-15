Трамп допустил, что Китай может оказать влияние на Иран

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что Китай может повлиять на Иран в вопросе урегулирования конфликта с США.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов, а Иран заявил об установлении особых правил транзита через Ормузский пролив.