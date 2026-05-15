Трамп назвал кражу технологий взаимной практикой США и Китая

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Комментируя обвинения в адрес Китая в краже интеллектуальной собственности США, американский президент Дональд Трамп признал практику технологического шпионажа взаимной и подтвердил, что американская сторона действует в отношении Пекина аналогичными методами.