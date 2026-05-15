Трамп назвал кражу технологий взаимной практикой США и Китая

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп признал практику технологического шпионажа в отношении Китая взаимной.
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Комментируя обвинения в адрес Китая в краже интеллектуальной собственности США, американский президент Дональд Трамп признал практику технологического шпионажа взаимной и подтвердил, что американская сторона действует в отношении Пекина аналогичными методами.
"Она (журналистка CBS – ред.) говорила о Китае, о том и о сем, что они воруют то и воруют это, а я сказал: "Да, и мы делаем с ними то же самое". Они шпионят за нами. Я сказал: "И мы тоже за ними шпионим", - заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News, комментируя ситуацию с якобы кражей интеллектуальной собственности Китаем.