Трамп анонсировал продолжение конфликта с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, говоря о конфликте с Ираном, заявил, что "продолжение следует", однако не стал уточнять характер будущих действий.
"Соединенные Штаты продемонстрировали всему миру 16 впечатляющих месяцев работы администрации Трампа, включая рекордно высокие показатели фондовых рынков и пенсионных счетов 401K, военную победу и процветающие отношения в Венесуэле, а также военный разгром Ирана (продолжение следует!)", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
Ранее министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что любое новое нападение США на исламскую республику окажется безрезультатным.
На фоне визита Трампа в Китай министр обороны еврейского государства Исраэль Кац заявлял, что Израиль готов к возможному возобновлению боевых действий против Ирана, если это потребуется для нейтрализации остающихся угроз.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
