Трамп хочет строить крепкие и хорошие отношения с Китаем

ВАШИНГТОН, 15 мая - РИА Новости. Находящийся с визитом в КНР президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на построение таких отношений Вашингтона и Пекина, которые будут лучше и крепче прежних.
Трамп посещает КНР с 13 по 15 мая, в пятницу запланированы новые переговоры лидеров США и Китая.