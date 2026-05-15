Титов рассказал, какие русские песни поют китайцы во время застолий
05:48 15.05.2026
Титов рассказал, какие русские песни поют китайцы во время застолий

Титов: китайцы любят и поют "Подмосковные вечера" и "Катюшу"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайцы любят петь русские песни «Подмосковные вечера», «Катюша», «Ой цветет калина» во время застолий.
  • По словам Бориса Титова, китайцы прекрасно относятся к россиянам.
  • Борис Титов отметил, что китайцы не забыли о помощи со стороны России в восстановлении страны и подъеме экономики после образования КНР в 1949 году.
МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Китайцы любят и поют русские песни "Подмосковные вечера", "Катюша", "Ой цветет калина" - без них, кажется, не обходится ни одно застолье, сказал РИА Новости председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов.
На вопрос, как китайцы относятся к россиянам, он ответил: "Прекрасно относятся". "Знаете, как китайцы любят и поют русские песни "Подмосковные вечера", "Катюшу", "Ой цветет калина". Без них, кажется, не обходится ни одно застолье", - отметил Титов.
Впрочем, дело, "разумеется, не в одних песнях", сказал он.
"Китайцы не забыли, как сразу после образования КНР в 1949 году мы помогали им и восстанавливать страну, и поднимать ее экономику. Нынешние достижения КНР в немалой степени основаны на той всесторонней поддержке", - заметил собеседник агентства.
