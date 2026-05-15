Мир в Тайваньском проливе несовместим с независимостью Тайбэя, заявил Ван И

ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Независимость Тайваня не должна поддерживаться или одобряться, поскольку она несовместима с миром в Тайваньском проливе, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита в Китай президента США Дональда Трампа.
"Поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе - важнейший общий знаменатель для обеих сторон. Предпосылкой достижения этого является недопустимость поддержки или потворства независимости Тайваня, поскольку независимость острова и мир в Тайваньском проливе несовместимы", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также добавил, что тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях.
"Китай надеется, что США предпримут конкретные действия для обеспечения стабильного развития китайско-американских отношений, а также мира и стабильности в Тайваньском проливе", - указал министр.