18:57 15.05.2026
Мир в Тайваньском проливе несовместим с независимостью Тайбэя, заявил Ван И

  • Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе.
ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Независимость Тайваня не должна поддерживаться или одобряться, поскольку она несовместима с миром в Тайваньском проливе, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита в Китай президента США Дональда Трампа.
"Поддержание мира и стабильности в Тайваньском проливе - важнейший общий знаменатель для обеих сторон. Предпосылкой достижения этого является недопустимость поддержки или потворства независимости Тайваня, поскольку независимость острова и мир в Тайваньском проливе несовместимы", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он также добавил, что тайваньский вопрос является важнейшим в китайско-американских отношениях.
"Китай надеется, что США предпримут конкретные действия для обеспечения стабильного развития китайско-американских отношений, а также мира и стабильности в Тайваньском проливе", - указал министр.
В миреКитайТайваньВан И (политик)СШАДональд Трамп
 
 
