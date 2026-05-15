Мир в Тайваньском проливе несовместим с независимостью Тайбэя, заявил Ван И

ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Независимость Тайваня не должна поддерживаться или одобряться, поскольку она несовместима с миром в Тайваньском проливе, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И по итогам визита в Китай президента США Дональда Трампа.