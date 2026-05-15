Суд в Стамбуле отклонил иски по делу о вилле, на которую претендует Россия - РИА Новости, 15.05.2026
14:14 15.05.2026
Суд в Стамбуле отклонил иски по делу о вилле, на которую претендует Россия

  • Суд в Стамбуле отклонил иски всех истцов по делу о юридическом статусе виллы "Тарабья" на Босфоре.
  • На нее претендуют Москва, наследники дипломата царской России Николая Свечина и турецкие власти.
СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Суд в Стамбуле в пятницу отказал всем истцам по делу о юридическом статусе виллы "Тарабья" на Босфоре в удовлетворении их требований на владение зданием, решение может быть опротестовано в кассации, передает корреспондент РИА Новости.
Суд провел в пятницу новое заседание по делу о вилле, на которую претендуют РФ, наследники дипломата царской России Николая Свечина и турецкие власти. По итогам заседания судья объявил о решении отклонить иски всех истцов, судебный процесс в данном суде завершен.
Как пояснил РИА Новости представляющий интересы РФ адвокат Селим Сарыибрагимоглу, суд оставил в силе действующие ограничения для владельцев здания - наследников Свечина, запретив его продажу.
Истцы могут подать апелляцию на решение в течение двух недель.
Адвокаты наследников Свечина требовали отклонить иск РФ, утверждая, что в документе министерства финансов Турции от 1930 года РФ фигурирует как арендатор, а не владелец здания.
С декабря 2025 года состоялись три заседания, тогда суд по результатам заседания запросил у министерства иностранных дел Турции все документы, касающиеся виллы и способные повлиять на ход дела. МИД Турции в феврале сообщил, что вилла не является дипломатической собственностью, хотя ранее указывал, что вилла является зданием дипломатической миссии.
Юристы ранее пояснили, что дом с земельным участком был приобретен в 1886 году российским посольством в Стамбуле по высочайшему повелению императора Александра III. Османским законом было запрещено оформлять имущество на государство, поэтому сделку по поручению и от имени России заключал сотрудник российского посольства Николай Свечин на средства, полученные из казны Российской империи. В царское, советское и современное время вилла "Тарабья" использовалась по назначению для целей внешнеполитических ведомств России и СССР. По преданию, виллу нередко посещал с визитом первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк.
