Суд в Стамбуле отклонил иски по делу о вилле, на которую претендует Россия

СТАМБУЛ, 15 мая - РИА Новости. Суд в Стамбуле в пятницу отказал всем истцам по делу о юридическом статусе виллы "Тарабья" на Босфоре в удовлетворении их требований на владение зданием, решение может быть опротестовано в кассации, передает корреспондент РИА Новости.

Суд провел в пятницу новое заседание по делу о вилле, на которую претендуют РФ , наследники дипломата царской России Николая Свечина и турецкие власти. По итогам заседания судья объявил о решении отклонить иски всех истцов, судебный процесс в данном суде завершен.

Как пояснил РИА Новости представляющий интересы РФ адвокат Селим Сарыибрагимоглу, суд оставил в силе действующие ограничения для владельцев здания - наследников Свечина, запретив его продажу.

Истцы могут подать апелляцию на решение в течение двух недель.

Адвокаты наследников Свечина требовали отклонить иск РФ, утверждая, что в документе министерства финансов Турции от 1930 года РФ фигурирует как арендатор, а не владелец здания.

С декабря 2025 года состоялись три заседания, тогда суд по результатам заседания запросил у министерства иностранных дел Турции все документы, касающиеся виллы и способные повлиять на ход дела. МИД Турции в феврале сообщил, что вилла не является дипломатической собственностью, хотя ранее указывал, что вилла является зданием дипломатической миссии.