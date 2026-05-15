Европейские менеджеры препятствуют продаже российских продуктов в Таиланде

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Европейские менеджеры тайских продуктовых сетей препятствуют реализации российских продуктов в Таиланде, сообщил глава Таиландско-Российской торговой палаты Виталий Киселев.
- Тайское руководство проявляет интерес к российским продуктам, отметил он.
- При этом российские товары присутствуют на полках ведущих сетей супермаркетов Таиланда, несмотря на препятствия.
БАНГКОК, 15 мая – РИА Новости. Европейские менеджеры тайских продуктовых сетей зачастую препятствуют реализации российских продуктов в Таиланде, сообщил РИА Новости глава Таиландско-Российской торговой палаты Виталий Киселев.
"К сожалению, во многих компаниях менеджеры по закупке сидят европейские. И они, скажем так, создают некоторые проблемы, хотя тайское руководство, с которым мы встречаемся как торговая палата, проявляет интерес к нашим продуктам и говорит нам "да", - сказал он.
Однако когда дело доходит до отбора конкретных товаров, вдруг начинаются отказы, добавил Киселев.
"Нам вдруг говорят: "нет, ну вот это не пойдет, и это тоже не пойдет". И, в основном, это по большей части европейские менеджеры, кто так делает", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, само наличие российских товаров на полках ведущих сетей супермаркетов Таиланда говорит о том, что такие препятствия успешно преодолеваются, заключил он.
