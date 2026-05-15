Рейтинг@Mail.ru
Европейские менеджеры препятствуют продаже российских продуктов в Таиланде - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:50 15.05.2026
Европейские менеджеры препятствуют продаже российских продуктов в Таиланде

РИА Новости: менеджеры тайских сетей препятствуют продаже российских продуктов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПокупатели в супермаркете на остове Пхукет в Таиланде
Покупатели в супермаркете на остове Пхукет в Таиланде - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Покупатели в супермаркете на остове Пхукет в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские менеджеры тайских продуктовых сетей препятствуют реализации российских продуктов в Таиланде, сообщил глава Таиландско-Российской торговой палаты Виталий Киселев.
  • Тайское руководство проявляет интерес к российским продуктам, отметил он.
  • При этом российские товары присутствуют на полках ведущих сетей супермаркетов Таиланда, несмотря на препятствия.
БАНГКОК, 15 мая – РИА Новости. Европейские менеджеры тайских продуктовых сетей зачастую препятствуют реализации российских продуктов в Таиланде, сообщил РИА Новости глава Таиландско-Российской торговой палаты Виталий Киселев.
"К сожалению, во многих компаниях менеджеры по закупке сидят европейские. И они, скажем так, создают некоторые проблемы, хотя тайское руководство, с которым мы встречаемся как торговая палата, проявляет интерес к нашим продуктам и говорит нам "да", - сказал он.
В Шанхае открылись магазины Сделано в России с пекарнями - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
РЭЦ открыл в Шанхае два магазина "Сделано в России"
Вчера, 11:48
Однако когда дело доходит до отбора конкретных товаров, вдруг начинаются отказы, добавил Киселев.
"Нам вдруг говорят: "нет, ну вот это не пойдет, и это тоже не пойдет". И, в основном, это по большей части европейские менеджеры, кто так делает", - сказал собеседник агентства.
Тем не менее, само наличие российских товаров на полках ведущих сетей супермаркетов Таиланда говорит о том, что такие препятствия успешно преодолеваются, заключил он.
Манго - РИА Новости, 1920, 08.05.2026
Тайское манго доставляют в Россию самолетом
8 мая, 06:39
 
ЭкономикаТаиландВиталий Киселев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала