ВСУ за неделю потеряли более 770 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Украинские формирования за прошедшую неделю потеряли более 770 военнослужащих в зоне работы российской группировки войск "Запад", сообщили в Минобороны РФ.

"Потери противника на данном направлении составили более 770 военнослужащих, 10 боевых бронированных машин, 139 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии, из них три западного производства, 13 станций радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке ведомства за период с 9 по 15 мая.