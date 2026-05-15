Суд взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear по иску Банка России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Арбитражный суд Москвы взыскал 200 миллиардов евро с Euroclear Bank по иску ЦБ.
- Его сумма складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Центробанка взыскал 200 миллиардов евро с бельгийского Euroclear Bank.
"Иск удовлетворен полностью, взыскано 200 миллиарда евро", — сообщил РИА Новости один из участников заседания, прошедшего в закрытом режиме.
В пресс-службе суда агентству подтвердили, что иск удовлетворен в полном объеме, уточнив, что ответчика обязали выплатить суммы в семи разных валютах.
Заявление от Банка России поступило в суд в декабре 2025 года. Регулятор просил взыскать убытки, понесенные из-за действий Euroclear: ЦБ не мог распоряжаться принадлежащими ему деньгами и ценными бумагами. Величина иска складывается из стоимости заблокированных активов и упущенной выгоды.
Как заявили РИА Новости представители Euroclear в суде Сергей Савельев и Максим Кульков, право депозитария на справедливое разбирательство якобы было нарушено.
Центробанк, в свою очередь, выразил удовлетворенность вынесенным решением. Оно еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право его оспорить. Регулятор же продолжит обжаловать незаконные действия Евросоюза в отношении суверенных активов.
Москва приняла ответные меры: активы иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.