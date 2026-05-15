Суд заочно дал пожизненное офицеру ВСУ за обстрел города в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Москве заочно приговорил к пожизненному лишению свободы начальника штаба — первого заместителя командира 27 реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковника Олега Петрика.
- Петрик признан виновным в террористическом акте, повлекшем смерть нескольких людей.
- Установлено, что по приказу Петрика были нанесены ракетные удары по местам дислокации российских воинских подразделений и гражданской инфраструктуре города Рыльск Курской области, в результате чего погибли четыре человека, более 20 граждан получили ранения различной степени тяжести, причинен значительный имущественный ущерб.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Суд в Москве заочно приговорил к пожизненному лишению свободы заместителя командира бригады ВСУ Олега Петрика за ракетный обстрел города Рыльска Курской области, сообщает Главная военная прокуратура.
"Второй Западный окружной военный суд вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 45-летнего начальника штаба - первого заместителя командира 27 реактивной артиллерийской бригады вооруженных сил Украины полковника Олега Петрика… Приговорил Петрика к пожизненному лишению свободы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что он признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 205 УК РФ "Террористический акт, повлекший смерть нескольких людей".
В суде установлено, что 20 декабря 2024 года Петрик под руководством высшего военного и политического руководства Украины приказал своим подчиненным нанести ракетные удары по местам дислокации российских воинских подразделений и гражданской инфраструктуре города Рыльск Курской области.
"В результате разрывов девяти управляемых реактивных снарядов калибра 227-мм с осколочно-фугасной боевой частью, применяемых в реактивных системах залпового огня производства США, четверо человек погибло, более 20 граждан получили ранения различной степени тяжести, причинен значительный имущественный ущерб", - сообщили в прокуратуре.
Петрик объявлен в межгосударственный розыск и заочно арестован.