Верховный суд согласился привлечь матерившегося судью к ответственности

Высшая судебная инстанция указала, что вопрос о привлечении судьи к ответственности не связан с осуществлением им судейских полномочий в период пребывания в должности.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Верховный суд РФ дал согласие на привлечение судьи в отставке к административной ответственности за мелкое хулиганство, сообщили в пресс-службе ВС РФ.

Было установлено, что судья Четвертого кассационного суда в отставке Александр Супрун, находясь в общественном месте, совершил действия, нарушающие общественный порядок. Он выражался нецензурной бранью, хватал за форменное обмундирование врачей медицинских работников при оказании ему помощи, пытался спровоцировать драку, игнорируя требования сотрудников правоохранительных органов предъявить документы и прекратить противоправные действия.

В этой связи в суд поступило представление о привлечении судьи к административной ответственности за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.