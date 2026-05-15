Суд отправил в СИЗО мужчину, ранившего ножом девочку в Подмосковье

16:39 15.05.2026 (обновлено: 17:12 15.05.2026)
Суд отправил в СИЗО мужчину, ранившего ножом семилетнюю девочку в Подмосковье

© Фото : Суды общей юрисдикции Московской области/Telegram
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Наро-Фоминский городской суд Подмосковья отправил в СИЗО мужчину, ранившего ножом семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба судов Московской области.
"Суд избрал Валиеву С. Р. меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца, до 14 июля 2026 года включительно", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что, по версии следствия, 14 мая 2026 года у Валиева, проходившего на улице мимо двух малолетних детей, внезапно возник умысел на убийство ранее незнакомой ему малолетней. С целью реализации преступного умысла он нанес потерпевшей не менее трех ударов имеющимся при нем ножом. Преступление не было доведено до конца в связи с прибытием к месту его совершения родителей потерпевшей.
Своими действиями Валиев причинил девочке телесные повреждения, говорится в сообщении.
Как добавили в прокуратуре Подмосковья, обвиняемый нанес ребенку резаные раны обеих щек и височной области.
