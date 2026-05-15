Решение по имуществу экс-зампреда Краснодарского суда признали законным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экс-зампредседателя Краснодарского краевого суда Игорь Николайчук не смог оспорить решение суда об изъятии его имущества в доход государства.
- Краснодарский краевой суд подтвердил законность решения суда первой инстанции.
КРАСНОДАР, 15 мая — РИА Новости. Экс-зампред Краснодарского краевого суда Игорь Николайчук не смог оспорить решение суда об изъятии его имущества, передает объединенная пресс-служба судов Кубани.
В феврале Ленинский районный суд Краснодара обратил в доход Российской Федерации имущество Николайчука и других ответчиков на общую сумму более 13 миллиардов рублей, а также 100 процентов долей в уставном капитале пяти организаций. Кроме того, инстанция взыскала более 28 миллионов рублей за отчужденное имущество и полученные коррупционным путем 2,2 миллиона долларов. Краснодарский краевой суд изучил материалы гражданского дела по апелляционным жалобам на решение районного.
"Судебная коллегия по гражданским делам Краснодарского краевого суда пришла к выводу о законности и обоснованности решения суда первой инстанции. Судебный акт оставлен без изменений и вступил в законную силу", — поясняется в сообщении.