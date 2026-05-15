Стубб заявил об отсутствии угрозы Финляндии на фоне сообщений о БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Финляндии Александр Стубб заявил об отсутствии прямой военной угрозы стране на фоне сообщений о беспилотниках.
- Финские власти в течение утра получали сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны, но к 7 утра угроза миновала.
- С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников, правоохранители указывали на украинское происхождение дронов.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб после сообщений о дронах, которые могли залететь в Финляндию в пятницу утром, заявил об отсутствии прямой военной угрозы стране.
Финские власти в течение утра получали сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны. Около 7 утра власти сообщили, что угроза дронов миновала.
Стубб также поблагодарил финские власти за оперативное реагирование.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.