Стубб заявил об отсутствии угрозы Финляндии на фоне сообщений о БПЛА

С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников, правоохранители указывали на украинское происхождение дронов.

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб после сообщений о дронах, которые могли залететь в Финляндию в пятницу утром, заявил об отсутствии прямой военной угрозы стране.

Финские власти в течение утра получали сообщения о беспилотниках в воздушном пространстве страны. Около 7 утра власти сообщили, что угроза дронов миновала.

Стубб также поблагодарил финские власти за оперативное реагирование.