Стубб необычно высказался о завершении конфликта на Украине
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
09:53 15.05.2026 (обновлено: 11:20 15.05.2026)
Стубб необычно высказался о завершении конфликта на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Финляндии Александр Стубб призвал вести трудные и неудобные переговоры с Россией о завершении украинского конфликта.
  • Он указал, что переговорщик должен иметь мандат от Брюсселя и Киева.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб призвал вести неудобные переговоры с Россией о завершении украинского конфликта, его цитирует Yle.
"Чтобы закончить войну, иногда необходимо вести трудные и неудобные разговоры", – заявил он.
При этом Стубб указал, что переговорщик должен иметь мандат от Брюсселя и Киева.

На прошлой неделе посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что европейские страны не демонстрируют заинтересованности в налаживании диалога с Москвой по вопросу Украины.

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял 18 февраля, что Россия ценит позицию США по урегулированию на Украине, при этом следит за попытками Европы сбить Вашингтон с курса, согласованного в Анкоридже.

В субботу российский президент, отвечая на вопрос журналистов о возможном визави в переговорах между Россией и Европой, выразил мнение, что лично для него был бы предпочтительнее бывший канцлер Германии Герхард Шредер, но отметил, что выбирать следует самим европейцам, причем такого лидера, которому они доверяют и который не наговорил гадостей в адрес Москвы. Путин подчеркнул, что именно Европа, а не Россия отказалась от переговоров.

В воскресенье немецкое агентство DPA сообщило со ссылкой на источники в кабмине ФРГ, что Берлин не хочет видеть Шредера в качестве возможного европейского посредника на переговорах с Россией. При этом немецкое издание Tagesspiegel писало, что Путин видит в бывшем канцлере не лоббиста, а человека, которому в Москве готовы приписать способность самостоятельно отстаивать европейские интересы.
