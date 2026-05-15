Пчелы атаковали Белый дом
23:23 15.05.2026 (обновлено: 23:53 15.05.2026)
Пчелы атаковали Белый дом

Fox News: "Торнадо из пчел" обрушился на Белый дом

© AP Photo / Evan Vucci
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. "Торнадо из пчел" обрушился на Белый дом, сообщили американские журналисты.
На территории Белого дома есть несколько ульев, последний был установлен в конце апреля по инициативе первой леди США Меланьи Трамп. Он выполнен в форме самой резиденции. Президенту США Дональду Трампу в начале мая даже пришлось отбиваться от назойливой пчелы.
"Бог мой! Это торнадо из пчел в Белом доме!", — рассказала журналистка Fox News Александриа Хофф, видео с насекомыми она опубликовала в Х.
Она же охарактеризовала пчел как "суперзлых".
Журналист Fox Business Эдвард Лоуренс в той же соцсети пишет, что пчел "тысячи".
"Сумасшедший рой пчел на Северной лужайке Белого дома", – указала в Х журналистка NTDNews Мэри Отсу.
О пострадавших в результате атаки насекомых пока не сообщается.
