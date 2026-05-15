Пчелы атаковали Белый дом

Краткий пересказ от РИА ИИ На территории Белого дома есть несколько ульев, последний был установлен в конце апреля по инициативе первой леди США Меланьи Трамп.

ВАШИНГТОН, 15 мая — РИА Новости. "Торнадо из пчел" обрушился на Белый дом, сообщили американские журналисты.

На территории Белого дома есть несколько ульев, последний был установлен в конце апреля по инициативе первой леди США Меланьи Трамп . Он выполнен в форме самой резиденции. Президенту США Дональду Трампу в начале мая даже пришлось отбиваться от назойливой пчелы.

"Бог мой! Это торнадо из пчел в Белом доме!", — рассказала журналистка Fox News Александриа Хофф, видео с насекомыми она опубликовала в Х.

Она же охарактеризовала пчел как "суперзлых".

Журналист Fox Business Эдвард Лоуренс в той же соцсети пишет, что пчел "тысячи".

"Сумасшедший рой пчел на Северной лужайке Белого дома", – указала в Х журналистка NTDNews Мэри Отсу.