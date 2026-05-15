Рейтинг@Mail.ru
Вашингтон отказался от мирного предложения Тегерана, пишут иранские СМИ - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 15.05.2026
Вашингтон отказался от мирного предложения Тегерана, пишут иранские СМИ

Tehran Times: США отказались от предложения Ирана по урегулированию конфликта

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканские флаги перед Белым домом в Вашингтоне
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американские флаги перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США отказались от предложения Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов, пишет Tehran Times.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Иранская газета Tehran Times утверждает, что США отказались от предложения Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф ранее заявил, что иранский план из 14 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке не имеет альтернатив.
"Соединенные Штаты отклонили предложение Ирана из 14 пунктов", - говорится в сообщении издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Иранский флаг на месте удара в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Минздрав Ирана назвал число погибших в конфликте с США и Израилем
13 мая, 11:36
 
В миреИранСШАБлижний ВостокМохаммад-Багер ГалибафВоенная операция США и Израиля против ИранаВашингтон (штат)Тегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала