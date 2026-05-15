Вашингтон отказался от мирного предложения Тегерана, пишут иранские СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США отказались от предложения Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов, пишет Tehran Times.
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Иранская газета Tehran Times утверждает, что США отказались от предложения Ирана по урегулированию конфликта из 14 пунктов.
Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф ранее заявил, что иранский план из 14 пунктов по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке не имеет альтернатив.
"Соединенные Штаты отклонили предложение Ирана из 14 пунктов", - говорится в сообщении издания.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.