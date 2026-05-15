Лавров: трудно понять, чего США хотят добиться от Китая в контексте Ирана

10:57 15.05.2026
Лавров: трудно понять, чего именно США хотят добиться от Китая в контексте Ирана

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трудно понять, чего США хотят добиться от Китая в контексте иранского конфликта, заявил Сергей Лавров.
  • Он напомнил, что Ормузский пролив был открыт для судоходства до начала агрессии США и Израиля в отношении Ирана.
НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Трудно понять, чего именно США хотят добиться от Китая в контексте иранского конфликта и ситуации в Ормузском проливе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как напомнил министр, Ормузский пролив был открыт для судоходства до того, как США и Израиль начали свою агрессию в отношении Ирана.
"При чем здесь Китайская Народная Республика и что от Китая требуется в этой связи со стороны американцев – мне трудно понять", - сказал он на пресс-конференции.
