Лавров: трудно понять, чего США хотят добиться от Китая в контексте Ирана

НЬЮ-ДЕЛИ, 15 мая – РИА Новости. Трудно понять, чего именно США хотят добиться от Китая в контексте иранского конфликта и ситуации в Ормузском проливе, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Как напомнил министр, Ормузский пролив был открыт для судоходства до того, как США и Израиль начали свою агрессию в отношении Ирана.
"При чем здесь Китайская Народная Республика и что от Китая требуется в этой связи со стороны американцев – мне трудно понять", - сказал он на пресс-конференции.