Рубио высказался о влиянии цен на бензин на сделку с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану использовать недовольство американцев рекордными ценами на бензин из-за эскалации в Персидском заливе как рычаг для заключения выгодной Ирану сделки.
"Если иранцы думают, что смогут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его (президента США Дональда Трампа – ред.) пойти на плохую сделку, этого не произойдет. Мы приняли чрезвычайные меры, чтобы удержать цены на бензин на более низком уровне, чем в некоторых других частях мира, и они будут снижаться", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC.
По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА) на 14 мая, средняя стоимость галлона бензина (3,8 литра) в США выросла до 4,53 доллара, прибавив 4 цента за последние два дня после недолгого периода удешевления.
В четверг, 14 мая, президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт с Ираном, заявил, что "продолжение следует", однако не стал уточнять характер будущих действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.