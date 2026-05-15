Рейтинг@Mail.ru
Рубио высказался о влиянии цен на бензин на сделку с Ираном - РИА Новости, 15.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 15.05.2026 (обновлено: 03:16 15.05.2026)
Рубио высказался о влиянии цен на бензин на сделку с Ираном

Рубио: США не позволят Ирану использовать цены на бензин как рычаг для сделки

© AP Photo / Evan VucciГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану использовать недовольство американцев рекордными ценами на бензин для заключения выгодной Ирану сделки.
  • Он заявил, что США приняли чрезвычайные меры, чтобы удержать цены на бензин на более низком уровне, чем в некоторых других частях мира.
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану использовать недовольство американцев рекордными ценами на бензин из-за эскалации в Персидском заливе как рычаг для заключения выгодной Ирану сделки.
"Если иранцы думают, что смогут использовать нашу внутреннюю политику, чтобы заставить его (президента США Дональда Трампа – ред.) пойти на плохую сделку, этого не произойдет. Мы приняли чрезвычайные меры, чтобы удержать цены на бензин на более низком уровне, чем в некоторых других частях мира, и они будут снижаться", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC.
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 15.05.2026
Расходы США на операцию против Ирана превысили 81 миллиард долларов
00:55
По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА) на 14 мая, средняя стоимость галлона бензина (3,8 литра) в США выросла до 4,53 доллара, прибавив 4 цента за последние два дня после недолгого периода удешевления.
В четверг, 14 мая, президент США Дональд Трамп, комментируя конфликт с Ираном, заявил, что "продолжение следует", однако не стал уточнять характер будущих действий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но Соединенные Штаты начали блокаду иранских портов.
Флаги США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.05.2026
Лавров рассказал, зачем США была нужна агрессия против Ирана
13 мая, 08:55
 
В миреСШАИранВашингтон (штат)Марко РубиоДональд ТрампNBCВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала