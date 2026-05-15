Рубио высказался о влиянии цен на бензин на сделку с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон не позволит Тегерану использовать недовольство американцев рекордными ценами на бензин из-за эскалации в Персидском заливе как рычаг для заключения выгодной Ирану сделки.

По данным Американской автомобильной ассоциации (ААА) на 14 мая, средняя стоимость галлона бензина (3,8 литра) в США выросла до 4,53 доллара, прибавив 4 цента за последние два дня после недолгого периода удешевления.