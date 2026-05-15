США предпринимают действия в ущерб России, заявили в МИД

ООН, 15 мая - РИА Новости. США предпринимают действия в ущерб России, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Есть и иные действия (помимо усилий по урегулированию на Украине - ред.), которые наряду с этим направлены на ущерб России - это всевозможные санкции, их список не сокращается, а увеличивается", - сообщил Панкин агентству.

По словам замминистра, отдельные послабления в санкционном режиме все же имеются, однако они носят исключительно конъюнктурный характер. Панкин отметил, что все следят за новостями и прекрасно понимают причины подобных решений, в частности в вопросе продления лицензий американского минфина на поставки нефти из РФ.

"Но в целом, конечно, хотелось бы, чтобы то, что говорит американский президент, и, наверное, говорит искренне, чтобы это находило подтверждение в действиях американской стороны", - добавил Панкин.