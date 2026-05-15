США предпринимают действия в ущерб России, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США предпринимают действия в ущерб России, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
- По словам Панкина, санкции против России не сокращаются, а увеличиваются, хотя есть отдельные послабления, носящие конъюнктурный характер.
ООН, 15 мая - РИА Новости. США предпринимают действия в ущерб России, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин.
По словам замминистра, отдельные послабления в санкционном режиме все же имеются, однако они носят исключительно конъюнктурный характер. Панкин отметил, что все следят за новостями и прекрасно понимают причины подобных решений, в частности в вопросе продления лицензий американского минфина на поставки нефти из РФ.
"Но в целом, конечно, хотелось бы, чтобы то, что говорит американский президент, и, наверное, говорит искренне, чтобы это находило подтверждение в действиях американской стороны", - добавил Панкин.
В среду глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал в интервью RT India, что администрация президента США Дональда Трампа в отношении России продолжает политику предыдущего главы государства Джо Байдена с разницей лишь в том, что при Трампе с Москвой есть диалог. Лавров подчеркнул, что все принятые при Байдене санкции против России сохраняют свою силу.
В феврале американский лидер Дональд Трамп заявил о желании предоставить России санкционное послабление и как можно быстрее завершить конфликт на Украине.