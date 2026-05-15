Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Запад довел себя до истощения продолжительными поставками оружия Украине и оказался в уязвимом положении перед Россией.
- Дэвис отметил, что способности США и Европы вести современную войну несравнимы с возможностями России, и эскалация конфликта с Москвой может обернуться для Запада тотальным самоуничтожением.
МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Запад довел себя до истощения продолжительными поставками оружия Украине, из-за чего оказался в уязвимом положении перед Россией, заявил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала The Young Turks.
"Насколько велики аппетиты у нашей ослабленной армии? Мы четыре года опустошали свои арсеналы, отдавая их Украине, чтобы та пыталась уничтожать русских. Но сейчас у нас нет промышленных мощностей, чтобы восполнить эти запасы. Так что мы оказались в крайне уязвимом положении", — отметил военный.
"В то время как Россия — противоположность, она сейчас просто кишит всеми видами ракет и дронов, артиллерийских снарядов, всем, что нужно, чтобы вести современную войну. <…> Мы не способны вести войну с ней. Мы просто не справимся, это может уничтожить всех абсолютно! Россия же чувствует, что ее позиции становятся все сильнее. <…> Мы же только много болтаем и при этом истощаем собственный арсенал. Ситуация скверная!" — воскликнул Дэвис.
В начале недели издание Washington Post со ссылкой на источники сообщало, что европейские чиновники все больше обеспокоены тем, что нехватка американского оружия, которая уже влияет на их собственные заказы, может также привести к задержкам поставок на Украину. В материале утверждалось, что теперь союзники США прогнозируют, что им придется годами ждать уже закупленные средства.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военной техники и снаряжения, но и подготовкой кадров.