Расходы США на операцию против Ирана превысили 81 миллиард долларов
00:55 15.05.2026
Расходы США на операцию против Ирана превысили 81 миллиард долларов

Iran War Cost Tracker: цена операции США в Иране превысила 81 миллиард долларов

© Фото : U.S. NavyАмериканский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость"
Американский военный на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции "Эпическая ярость". Архивное фото
  • Расходы США на военную операцию против Ирана превысили 81 миллиард долларов по данным портала Iran War Cost Tracker.
  • Методика расчета портала основывается на докладе Пентагона, согласно которому первые шесть дней операции стоили 11,3 миллиарда долларов, а далее расходы составляли около одного миллиарда долларов в день.
ВАШИНГТОН, 15 мая – РИА Новости. США израсходовали уже более 81 миллиарда долларов на военную операцию против Ирана, утверждает портал Iran War Cost Tracker.
По данным портала, на 75-й день операции расходы Вашингтона превысили 81 миллиард долларов.
Ресурс подсчитывает средства, необходимые для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета основывается на докладе Пентагона конгрессу, в котором говорилось, что первые шесть дней стоили 11,3 миллиарда долларов, а в дальнейшем расходы составят один миллиард в день.
Согласно последним официальным заявлениям Пентагона, расходы США на операцию достигли около 29 миллиардов долларов. Во вторник исполняющий обязанности руководителя финансового подразделения Пентагона Джулс Херст сообщил, что в эту сумму уже включены обновленные оценки замены и ремонта оборудования, а также стоимость доставки военнослужащих в регион.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Перемирие было продлено.
