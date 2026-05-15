Чистая прибыль Совкомбанка в I квартале по МСФО составила 20 млрд рублей

МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО в первом квартале текущего года увеличилась на 57% в годовом выражении и составила 20 миллиардов рублей, следует из отчетности банка.

"Чистая прибыль составила 20 миллиардов рублей, что на 57% выше результата годом ранее", - говорится там.

Отмечается, что регулярная чистая прибыль выросла на 24%, до 17 миллиардов рублей, что отражает улучшение базовой доходности бизнеса без учета разовых событий.

Чистая процентная маржа выросла за год с 4,3% до 7%. Рентабельность капитала составила 20%.

Кредитный портфель нетто составил 2,9 триллиона рублей, по сравнению с 31 марта 2025 года показатель увеличился на 9%.

Средства клиентов составили 3 триллиона рублей. Средства физических лиц выросли на 9% - до 1,3 триллиона рублей, средства юридических лиц - на 4%, до 1,7 триллиона рублей.